“Grease sessista e misogino”, su Twitter attacchi al film: il motivo

“Sessista e misogino”, così è stato etichettato Grease, storico film musicale del 1978, dai revisionisti della critica cinematografica. Centinaia di tweet dello stesso tenore sono stati pubblicati sul social network dopo che la pellicola con John Travolta e Olivia Newton-John è andata in onda su Bbc1, il giorno di Santo Stefano.

Nel mirino diversi passaggi del film, uno dei più acclamati degli anni ‘70: dalla scena in cui Putzie guarda sotto la gonna di due studentesse, o l’annuncio dello speaker di evitare di formare coppie dello stesso sesso. Fino ad arrivare al celebre ritornello di ‘Summer Nights’, in cui Sandy canta “Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?”, per alcuni riferimento ad una violenza sessuale.

Per questo sui social qualcuno è arrivato addirittura a definire il film “rapey”, ovvero che incita allo stupro. La campagna di screditamento nei confronti di Grease si è conclusa con la richiesta di non mandare mai più in onda in tv il film.