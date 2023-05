“Grecia abbandona migranti in mezzo al mare”, video choc del News York Times

(Adnkronos) – Le prime immagini vedono dodici migranti scendere dal retro di un furgone bianco, in mezzo alla campagna. Quelle che seguono vedono le stesse persone, tra cui donne e bambini, salire su una barca della Guardia costiera greca che poi le abbandona su un gommone di salvataggio al largo della costa. Lo denuncia un video ottenuto in esclusiva dal New York Times che accusa la Grecia dei respingimenti che ha sempre negato. Il giornale ha contattato undici dei migranti costretti ad abbandonare la Grecia dalla Guardia costiera e che provengono da Somalia, Etiopia ed Eritrea. Hanno avuto paura di morire, raccontano dal campo profughi di Smirne, in Turchia, dove si trovano dopo essere stati salvati da una motovedetta della Guardia costiera turca.

Il New York Times ha anche tentato di ottenere un commento del governo greco in merito, che però ha preferito non rilasciarlo mentre il Paese si avvicina alle elezioni che domenica vedono favorito il premier Kyriakos Mitsotakis. Lo stesso che ha promesso una rigida politica sull’immigrazione se verrà confermato.