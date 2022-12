Green pass, Bassetti: “Stop è buonsenso se in Rsa può entrare medico non vaccinato”

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda l’accesso delle persone sia nei reparti ospedalieri che nelle Rsa, credo sia una decisione di buonsenso quella di levare il Green pass anche perché oggi non viene più chiesto per niente, se non per entrare in queste strutture. Negli stessi ospedali dove possono entrare medici e infermieri senza vaccinazione non vedo perché dobbiamo chiedere la vaccinazione ai visitatori”. E’ la riflessione di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che parlando all’Adnkronos Salute definisce “una norma di buonsenso” quella che punta a eliminare gli usi residui del ‘certificato verde’. Il riferimento è agli emendamenti approvati ieri in Senato in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2.

L’abolizione degli ultimi utilizzi del Green pass “mette tutti sullo stesso piano – osserva lo specialista – Ovviamente, chi vuole entrare in queste strutture si deve mettere la mascherina per evitare di portare problemi. Però è un modo per riaprire anche definitivamente ai visitatori i nostri ospedali. I pazienti è giusto che abbiano il conforto dei loro cari”.