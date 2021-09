Green pass: con il voto segreto non passa la fiducia in Aula, ma la Lega sosterrà gli emendamenti di Fdi

Green pass: con il voto segreto non passa la fiducia in Aula,...

“Ritirati emendamenti maggioranza. A seguito di ciò il Governo ha detto che non ci sarà fiducia e si potrà discutere in aula il decreto green pass. Mi sembra doveroso per un minimo rispetto al Parlamento. Evitando la fiducia si discuteranno e voteranno gli emendamenti di opposizione articolo per articolo”.

Così, attraverso i social Claudio Borghi, deputato della Lega, ha reso noto per primo che, Lega in testa, tutte le forze maggioranza hanno deciso di ritirare gli emendamenti al decreto Green pass.

Voto green pass: nonostante l’astensione, la Lega sosterrà gli emendamenti presentati da Fdi

Al momento i lavori sono sospesi ma, a breve, dopo ‘informativa sull’Afghanistan, riprenderanno per giungere al voto sugli emendamenti rimanenti. Tuttavia, stando ad alcune autorevoli fonti, la Lega sarebbe però propensa a dare il suo assenso ad alcuni degli emendamenti presentati da Fdi, ora al centro della discussione alla Camera.

Voto green pass: l’Aula ha respinto tre emendamenti soppressivi presentati da Fratelli d’Italia

C’è inoltre da riferire che, nello specifico, con voto segreto l’Aula ha respinto (con 59 Sì, 260 No ed 82 astenuti, Lega compresa), tre emendamenti a firma Fratelli d’Italia, soppressivi dell’articolo 3 del decreto sul Green pass.

