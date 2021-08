Green pass Covid19 falsificati e venduti online su Telegram: aggiornamenti

Aggiornamento Green pass Covid19 falsificati e venduti online su Telegram. La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione di contrasto al commercio online di falsi certificati verdi. Gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di Green Pass Covid 19 falsi.

L’utente poteva opzionare la preferita tra diverse tipologie e prezzi: Green Pass Italia/Europa a 100 euro, 20 euro in più per la versione cartacea. Era possibile acquistare la falsa certificazione anche per l’intera famiglia: 300 euro per 4 certificazioni digitali, 350 per quelle cartacee; 450 euro per 6 Green pass, 500 per quelli cartacei. Un commercio illegale perfettamente gestito che adesso è stato bloccato.