Green pass e colore Regioni, Gelmini: “Non penalizzare i vaccinati”

Contagi Covid in Italia, Green pass obbligatorio, zona gialla e restrizioni. La ministra degli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ne parla a ”24 Mattino” su Radio24. La situazione coronavirus “al momento non è così grave, ma i numeri non ci fanno stare tranquilli perché nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 32% – dice Gelmini – La campagna è stata un successo e fortunatamente abbiamo l’85% della popolazione che ha ricevuto due dosi, ma pesano i non vaccinati”.

“Abbiamo lavorato per tenere il Paese aperto, se fossimo costretti a cambi di colore e restrizioni non si può penalizzare quell’85% di italiani che si sono vaccinati- afferma ancora – Abbiamo in programma per la prossima settimana una riunione con le Regioni, ci sarà un confronto politico nel governo, oggi la situazione dell’Italia è migliore di altri Paesi, ma sta aumentando il numero dei contagi soprattutto in quelle Regioni in cui c’è una percentuale di vaccinati inferiore alla media nazionale”.

“Il governo sta monitorando in modo rigoroso i numeri – spiega – e al momento non ci sono nuove restrizioni in vista, se la situazione dovesse peggiorare dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni”.

Quanto alla validità del Green pass “al momento resta di 12 mesi. Lo strumento sta funzionando, il nostro Paese per una volta è un modello. Il governo è pronto a intervenire se ci fosse un parere del Cts che dovesse darci indicazioni in questo senso” ossia sull’ipotesi di ridurre la validità della certificazione verde.