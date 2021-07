Green Pass Italia, Bassetti: “Chi dice no è contrario a riaperture”

“Il Green Pass” anche in Italia” è lo strumento per non chiudere più, chi è contro questo documento è contro le riaperture”. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute, si esprime così nel dibattito sul Green Pass e sull’ipotesi che il documento – come annunciato in Francia – diventi necessario per accedere a servizi e attività commerciali.

“Spero si arriva una ‘via italiana’ per il green pass e mi dispiace sentire che c’è qualcuno così contrario, soprattutto alcuni partiti politici che erano dalla parte dei ristoratori e dei gestori delle discoteche, dicendo che si doveva aprire”, dice. “Il Green Pass è lo strumento per non chiudere più, chi è contro questo documento è contro le riaperture. Torneremo allo stadio in presenza forse al 100%, andremo al teatro e al cinema. Come sta facendo tutto il mondo. Il Green pass alza il livello di sicurezza per i vaccinati e i non vaccinati”, aggiunge