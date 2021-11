Green pass Italia e durata, verso ‘sforbiciata’ da 12 a 9 mesi in Cdm

‘Sforbiciata’ della durata del Green pass Italia da 12 a 9 mesi e obbligo a sottoporsi alla terza dose di vaccino anti-coronavirus per il personale sanitario. Per ora, l’unica certezza, è che il governo adotterà queste due misure per contrastare l’aumento dei contagi – accelerando sulle vaccinazioni – in un Consiglio dei ministri che si terrà la prossima settimana. Oggi il tema, assicurano fonti di governo, non è stato trattato nel Cdm che ha adottato il decreto attuativo sull’assegno unico per i figli, ma la prossima settimana il dossier arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Non è ancora deciso se accompagnato da altre misure anti-Covid, come chiesto dal fronte dei governatori, con alcune regioni in pressing per un ‘doppio binario’ sui no vax.