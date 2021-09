Green pass Italia esteso, Salvini: “Draghi dica cosa ha in mente”

Estensione del Green pass Italia obbligatorio anche alla pubblica amministrazione la prossima settimana? “Non commentiamo ipotesi ma le proposte e quindi aspettiamo che Draghi ci dica cosa ha in mente”. Così Matteo Salvini a margine del convegno sull’11 settembre organizzato da Pier Ferdinando Casini.

“Io – ha continuato il leghista – voglio ringraziare i 40 milioni di italiani vaccinati che lo hanno fatto liberamente, senza obbligo e spero che altri facciano questa stessa scelta ritenendo sempre che va tutelata la libertà è il lavoro di quei 12 milioni di italiani che ad oggi, spesso per un impedimento, non hanno ancora il green pass. Non si possono chiudere in casa 12 milioni di persone”.