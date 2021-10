Green pass Italia, Orlando a Grillo: “No a tamponi gratis per lavoratori”

Sul Green pass obbligatorio per i lavoratori e i test, “io ho sempre detto una cosa, mi sembra ragionevole pensare a tutte le forme possibili di calmierazione ma far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commentando la proposta di Beppe Grillo di tamponi gratis ai lavoratori senza Green pass, a margine della firma a Milano del protocollo d’intesa sulle misure di sostegno per rafforzare le competenze dei lavoratori della moda.

“Io penso invece che noi dobbiamo dire che chi va a lavorare e chi ancora non è convinto può avere anche un trattamento parzialmente diverso rispetto a chi non deve andare a lavorare – ha sottolineato Orlando -. Quindi si può anche pensare a ulteriori forme di calmierazione ma l’idea di un tampone completamente gratuito significa in qualche modo smentire l’orientamento che finora è stato seguito, che vede nel Green pass uno strumento di tutela del luogo di lavoro e anche di incentivazione alla vaccinazione. Ci siamo vaccinati tutti perché lo ritenevano utile per noi e per gli altri”.