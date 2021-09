Green pass Italia, Salvini: “Non sarà esteso a tutti lavoratori”

Il green pass obbligatorio in Italia non sarà esteso a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, l’obbligo vaccinale non è in discussione. Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così alla Fiera di Rho, a margine della sua visita al supersalone. I temi sono stati toccati dal presidente del Consiglio Mario Draghi nell’ultima conferenza stampa e sono al centro del dibattito. “Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta”, dice Salvini. “Siamo pronti a discutere di tutto, se qualcuno vuole inserire l’obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L’obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi. Escludo che arrivi in discussione l’obbligo vaccinale”.

In materia di immigrazione, Salvini risponde alle domande sull’incontro con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese: “Lo ho ribadito al presidente Draghi: aspetto il prima possibile un incontro a tre Salvini, Draghi, Lamorgese. Ci sono italiani che si sacrificano e che spendono soldi e tempo e intanto continuano a sbarcare migliaia di persone senza controlli e senza regole”.

“Noi presenteremo un’interrogazione parlamentare per sapere se il famoso rave party abusivo in provincia di Viterbo è stato accompagnato o tollerato dal ministero dell’Interno. Se così fosse le dimissioni dovrebbero arrivare dopo un minuto”, afferma.