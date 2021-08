Green pass Italia, scuola e trasporti: via libera al decreto

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina il green pass in Italia per scuola e trasporti. Ora è in discussione un ultimo punto all’ordine del giorno, poi il cdm verrà sciolto.



A quanto si apprende da fonti governative, il Consiglio dei ministri starebbe confermando l’esclusione di obbligo di green pass per tutti gli studenti minorenni. Resta invece l’obbligatorietà del certificato verde per studenti universitari e professori.

L’attraversamento dello stretto di Messina non dovrebbe necessitare di green pass.