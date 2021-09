Green pass Italia, Sileri: “Non è obbligo vaccino indiretto”

“Paragonare” il Green pass Italia “a un obbligo indiretto a vaccinarsi” contro Covid-19 “è scorretto”. Il certificato verde “è sicurezza sanitaria perché consente forme di aggregazione prima impossibili, in sicurezza, ma è anche una straordinaria opera di screening, in quanto chi non ha il vaccino deve fare il tampone per avere il Green pass. E grazie a quel tampone che altrimenti la persona non avrebbe fatto scopriamo molti casi. E sono molti quelli che vengono scoperti positivi grazie a questo”. Lo puntualizza il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da Radio Cusano Campus.

Sileri sottolinea in proposito che, guardando i numeri dei casi Covid “che erano esplosi a luglio a causa della variante Delta”, “ora ci siamo stabilizzati sui su 6-8mila al giorno, e tutto ciò è stato grazie alla protezione della vaccinazione ma anche agli screening attraverso l’alto numero di tamponi fatti” per ottenere il Pass.