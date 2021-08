Green pass Italia, Vaia: “Sì a prolungamento anche oltre un anno”

“Io sono nettamente a favore al prolungamento del Green pass” in Italia “anche oltre un anno, dando come priorità certamente ai vaccinati in doppia dose (salvo i guariti che quindi necessitano di una singola dose) ma senza abbandonare il tampone”. Lo sottolinea il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che aggiunge, “come altri autorevoli colleghi da tempo predicano, sarebbe il caso soprattutto nelle scuole o in altre comunità di riprendere con intensità il tracciamento, uno strumento sempre valido come da noi sostenuto d a sempre”.

“Non utilizziamo scorciatoie per decisioni surrettizie ma lasciamo libera la scienza di dare il proprio contributo – ricorda Vaia – Una scienza libera, lo ripeterò fino ad essere esausto, da interessi industriali o geopolitici”.