Green pass: oltre 2 milioni di test rapidi e 407mila prime dosi registrate nella prima settimana di obbligatorietà

Se è vero che da una parte ‘gli irriducibili’ che alimentano le fila dei no vax hanno trovato i più disparati motivi (dalla malattia al tampone), per ‘sfuggire’ all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass, dall’altra c’è da osservare la ‘massiccia’ corsa al vaccino di questa settimana.

E’ la Fondazione Gimbe a elencarne gli effetti, spiegando che “C’è un effetto Green pass obbligatorio: negli ultimi 7 giorni oltre 2,1 milioni di test rapidi e oltre 407mila nuovi vaccinati, di cui l’86,4% tra 20 e 69 anni“.

Green pass, Catabellotta: “Dei 407.404 nuovi vaccinati l’86,4% di fasce anagrafiche di persone in età lavorativa”

Come rivela il monitoraggio operato dalla Fondazione, “Delle 407.404 nuove persone vaccinate nell’ultima settimana l’86,4% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa: 78.387 nella fascia 20-29 anni, 90.960 nella fascia 30-39 anni, 85.745 nella fascia 40-49 anni, 68.812 nella fascia 50-59 anni e 27.934 nella fascia 60-69”.

Green pass, Cartabellotta: “Impennata soprattuto dei tamponi antigenici rapidi, +78,5% in una settimana”

Ma non solo, come dicevamo, di conseguenza anche ”Il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando del 78,5% in una settimana, la media mobile a 7 giorni è salita da 173.235 del 13 ottobre a 309.297 il 19 ottobre; complessivamente, nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre; complessivamente nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone (+4,7%)”.

Gren pass, Cartabellotta: “Ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana”

Secondo Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe, ”Nell’interpretare gli effetti del Green pass su tamponi e nuovi vaccinati, bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero di nuovi vaccinati non tenda allo zero“.

Green pass, nelle ultime 24 ore scaricati oltre un milione, per lo più a seguito di tamponi. ‘Solo’ 177.124 per vaccinazioni

A testimonianza di quest’improvvisa ‘ondata’ di recupero, la cifra record di quasi un milione di Green pass, scaricati solo nelle ultime 24 ore. Ad esempio, il governo ha registrato che solo ieri sono stati 981.855 i certificati verdi scaricati.secondo il report aggiornato del governo. Di questi, nello specifico, 801.134 appartengono ai tamponi effettuati; 177.124 sono invece le vaccinazioni, e 3.597 i green pass scaricati in seguito a guarigione.

Max