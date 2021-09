Green pass per i lavoratori della Pa e del privato, Cabina di regia: entrerà in vigore dal 15 ottobre

Si è conclusa pochi minuti fa la Cabina di regia, che ha riunito intorno al tavolo il premier Draghi ed i rappresentanti delle forze di maggioranza.

Come risaputo tema principale – e discusso – di questo atteso appuntamento (al quale seguirà alle 16.30 il Cdm per ratificare quanto deciso), l’estensione del green pass obbligatorio a ‘tutti’ i lavoratori, sia pubblici che del privato.

Cabina di regia: il green pass per i lavoratori della Pa e del privato in vigore dal 15 ottobre

Dunque (vista la ‘rapidità di come si è giunti a tale decisione), come era ovvio che fosse, oltre che essere stato condiviso da tuti, il dl che introduce l’estensione del green pass, è stato deciso che entrerà in vigore dal prossimo 15 ottobre.

Cabina di regia: confermata la sospensione ed il blocco dello stipendio per quanti sprovvisti del certificato verde

Ricordiamo inoltre che, ‘graziate’ le temute sanzioni, così come adottato per la scuola, per i dipendenti od operai che si presenteranno sul posto di lavoro per 5 volte senza il green pass, scatterà la sospensione e, peggio, stop allo stipendio.

Secondo quanto scritto dall’agenzia di stampa Adnkronos, la discussione non sarebbe stata impostata su un testo, ma attraverso un confronto sulle misure e le restrizioni che il governo è prossimo a ratificare.

