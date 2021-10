Green pass per lavoratori, Bassetti: “Premessa l’inutilità del ‘tamponificio’, così non va, meglio congelarlo”

Green pass per lavoratori, Bassetti: “Premessa l’inutilità del ‘tamponificio’, così non va,...

“Secondo me a questo punto è meglio che si decida per l’obbligo vaccinale perché così diventa un tamponificio, mentre l’unico modo per avere la sicurezza è fare un tampone il giorno stesso; 2-3 giorni dopo non è la stessa cose e aumentano i rischi“.

E’ quanto pensa il noto infettivologo ligure, Matteo Bassetti, commentando la richiesta delle Regioni, di allungare a 72 ore la validità dei tamponi, alfine di ottenere il green pass che, come è ormai noto, a giorni diverrà obbligatorio per accedere al luogo di lavoro.

Bassetti: “Green pass alla francese, solo per vaccinati o guariti altrimenti è meglio congelarlo”

D’altra parte, spiega ancora il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova “C’è una parte significavita di persone che non si vaccinerà. Forse occorre pensare ad un Green pass diverso, alla francese, in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti, oppure così non serve. Meglio allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po’ di tempo. Un conto è usare il certificato verde al ristorante, al teatro o allo stadio, ma per entrare a lavoro è diverso”.

