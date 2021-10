Green pass: pronto uno specifico Dpcm con all’interno le nuove linee guida per ‘controlli e tornelli’

E’ già iniziato il countdown che il 15 ottobre, come da decreto, farà scattare l’obbligatorietà del possesso del green pass per tutti lavoratori, sia del settore pubblico che privato.

Così le istituzioni stanno lavorando per facilitare i controlli e censire senza possibilità di errore quanti ‘irregolari’. Come è orma noto, per questi ultimi l’eventuale mancanza del certificato verde, comporterebbe un costo altissimo: la sospensione dal posto di lavoro, per giunta ‘non retribuito’.

Green pass: pronto uno specifico Dpcm con all’interno le nuove linee guida per i lavoratori

Oltretutto, la massiccia mobilitazione di Roma contro il green pass (con gli annessi violenti scontri), ha fatto ‘rizzare le antenne’ al governo il quale, onde fissare al meglio regole e ‘doveri’, si appresta a varare delle precise linee guida (ed uno specifico Dpcm), messe a punto in collaborazione con la Pubblica amministrazione, sulla quale per il ‘rientro’ degli statali ad oggi in smart working.

Green pass: grazie al supporto della Sogei rifinita la gestione telematica dei controlli e dei ‘tornelli’

In particolare, grazie anche al supporto tecnico della Sogei, all’interno del Dpcm in arrivo, anche l’annuncio dela messa in funzione di particolari software chiamati a gestire gli aspetti ‘telematici’ dei controlli, non ultima, la gestione di verifica da parte dei tornelli posti agli ingressi di ministeri e pubblici uffici…

