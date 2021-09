Green pass, Salvini: “Non sarà esteso a tutti i lavoratori”

Mario Draghi lo ha ribadito in conferenza stampa, sembra intenzionato a proseguire su questa strada: il Green pass può essere esteso ad altre categoria di lavoratori. Una proposta che ha spaccato la maggioranza, come ha dimostrato il voto della Lega all’emendamento di Fratelli d’Italia contro la certificazione verde.

Il decreto per estendere la copertura del Green pass non è a rischio, fanno sapere fonti di governo, ma intanto rallenta. E Salvini, in un intervento alla Fiera di Rho, a margine della sua visita al supersalone, fa sapere: “Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta”.

Aggiunge il leader della Lega: “Siamo pronti a discutere di tutto, se qualcuno vuole inserire l’obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L’obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi. Escludo che arrivi in discussione l’obbligo vaccinale”.

Conclude Salvini: “Il nostro obiettivo è garantire salute e lavoro e penso che in queste ore si stia trovando una soluzione soddisfacente sui minorenni, sulle famiglie, sui tamponi gratuiti, sull’allungamento della durata del green pass. Se alzare i toni ci permette di avere dei risultati, allora vuol dire che stiamo facendo il nostro mestiere”.