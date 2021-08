Green pass, verso obbligo per studenti universitari

Green pass obbligatorio per gli universitari? E’ probabile, secondo quanto si apprende da fonti di governo sul versante delle misure di prevenzione del contagio Covid.

In questo momento è intanto in corso la riunione della cabina di regia, convocata per definire le norme che regolano l’applicazione del Green pass. La riunione è presieduta dal presidente Draghi Alla riunione Partecipano i ministri Franco, Patuanelli, Giovannini, Bianchi, Franceschini, Speranza, Gelmini, Bonetti, Brunetta, Messa, Garavaglia (in video collegamento) il sottosegretario Garofoli e in rappresentanza del Cts Locatelli e Brusaferro. Mentre il Cdm sarà convocato per le 16.