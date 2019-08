Greggio, scontro in fuga dai paparazzi, paura per Romina

“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep, Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti. Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e ‘tacci vostri’ !!! Tiè(bis)!!!”.

Mimando un gesto abbastanza eloquente (e con una ‘pernacchia’ a mo di fumetto), Ezio Greggio ha postato sul suo profilo social una foto, con accanto ‘lo sfogo’ – legittimo – per quanto capitatogli in quel di Ibiza dove, in compagnia della compagna, sta trascorrendo qualche giorno di vacanze e relax.

L’istrionico regista-attore-conduttore era in auto con la compagna, quando si è reso conto di essere pedinato da un’auto con a bordo alcuni paparazzi. Greggio ha così tentato di far perdere le sue tracce, ma nella ‘fuga’ è andato a scontrarsi con una jeep che giungeva dalla corsia opposta. Fortunatamente rispetto all’accaduto il bilancio è stato abbastanza lieve anche se, ha scritto l’attore su Instagram, “Romina ha avuto un mini trauma al collo”.

Poco dopo la pubblicazione del post i paparazzi hanno contattato Greggio per scusarsi e chiedendo di poter visitare Romina.

Max