Grosseto, al via la 23ma edizione di Vinellando

Il 23 e 24 agosto, Magliano in Toscana ospiterà la ventitreesima edizione di Vinellando, una manifestazione dedicata al Morellino di Scansano e ai prodotti locali. Quest’anno, l’evento si arricchisce di novità, tra cui due nuove masterclass condotte dal rinomato giornalista e sommelier Filippo Bartolotta, noto per i suoi contributi alla guida “I Vini d’Italia” dell’Espresso e a Decanter Magazine UK.

Bartolotta, insieme ad altri esperti selezionati, avrà il compito di giudicare le migliori etichette di Morellino di Scansano dell’annata 2022, tra le 24 in concorso. L’evento di due giorni animerà le strade del borgo, con attività per tutti, inclusi i bambini grazie al truccabimbi organizzato dalla Croce Rossa.

“Il nostro obiettivo è ampliare l’appeal della manifestazione,” dichiara Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana. “Desideriamo attrarre non solo appassionati di vino ma anche esperti del settore. Abbiamo progettato il programma per rendere Vinellando un evento inclusivo, che offra vino di qualità, cibo eccellente, musica e intrattenimento per le famiglie. Quest’anno, le due masterclass con Filippo Bartolotta contribuiranno a dare alla manifestazione un respiro sempre più nazionale, e siamo certi che i visitatori apprezzeranno queste novità.”

L’inaugurazione dell’evento avrà luogo alle 10 con una degustazione riservata alla giuria per il Morellino di Scansano 2022. Nel pomeriggio, alle 18.30, sono previsti due eventi distintivi: Filippo Bartolotta guiderà una masterclass al Centro Enoturistico, mentre al Centro di Documentazione Archeologica, Giuseppina Lamioni presenterà il suo libro “La Maremma, a tavola e nel cuore”. Alle 20, il Giardino sul Torrione ospiterà uno stand per la degustazione delle prelibatezze agroalimentari, curato dall’associazione “Le Cudere”, offrendo una rara opportunità per gustare i prodotti tipici della zona. Seguirà, alle 20.40 in Piazza della Repubblica, la premiazione delle migliori etichette di Morellino di Scansano dell’annata 2022.

Il 24 agosto, l’attività inizierà alle 18.30 con una seconda masterclass di Filippo Bartolotta al Centro Enoturistico. Alle 20, il Giardino sul Torrione riaprirà lo stand per la degustazione delle eccellenze agroalimentari, sempre a cura dell’associazione “Le Cudere”. A partire dalle 21, gli stand di degustazione del Morellino di Scansano nel centro storico di Magliano riapriranno, permettendo a tutti di assaporare questo vino pregiato. La serata culminerà con una serie di concerti che inizieranno alle 21.30: allo Chalet Comunale, la Andrea Roventini Band si esibirà, mentre in Piazza della Libertà Stefano Marini presenterà il suo jazz. In Piazza della Repubblica, Andrea Vanni incanterà il pubblico con un concerto di pianoforte, e al Giardino del Torrione, Stefano Marini prenderà il palco.

