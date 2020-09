Grosso albero cade sulle auto: due giovani tratte in salvo. Choc in serata ai Parioli, nella Capitale

Grosso albero cade sulle auto: due giovani tratte in salvo. Choc in...

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi nella Capitale dove, in via di Novella – nel ‘verdeggiante’ quartiere Parioli – a causa del fortissimo vento che in quel momento spazzava le strade. Probabilmente già ‘minato’ dal maltempo dei giorni precedenti, un grosso pino marittimo è venuto giù investendo in pieno ben 4 autovetture.

A rendere l’accaduto inquietante, la presenza di due ragazze a bordo di una delle auto investite dal crollo dell’albero, una Smart (nella foto).

Immediato il soccorso degli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale diretto da Stefano Napoli, che sono riusciti a trarre in salvo le due giovani (fortunatamente se la sono cavata con qualche graffio e tanta paura), rimaste nel frattempo ‘prigioniere’ dell’auto.

Mentre scriviamo sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del caso, per garantire un veloce ripristino in sicurezza della viabilità.

Max