Grugliasco: una tragedia evitabile?

Si è parlato molto di quanto accaduto a Grugliasco, dove una donna di 74 anni è stata aggredita ed uccisa da 5 cani lupo cecoslovacchi appartenenti alla figlia.

Ma come mai capitano queste tragedie? E cosa si può fare per minimizzare i rischi?

L’aggressione da parte di un cane è un comportamento che può avere origini diverse ed ogni episodio va analizzato nello specifico del contesto in cui è avvenuto ma ci sono dei suggerimenti che possiamo utilizzare per cercare di ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Innanzitutto la scelta della razza di cane è fondamentale e va fatta in base alle esigenze del futuro proprietario ed all’ambiente in cui vivrà il soggetto, una scelta basata solo sul fattore estetico è sconsigliata perchè poi le peculiarità caratteriali del cane potrebbero essere non adatte all’ambiente o allo stile di vita del proprietario. Ad esempio razze particolarmente vivaci e nevrili costrette in un ambiente urbano senza possibilità di sfogo potrebbero patire la situazione e sfogare lo stress in aggressività.

Una volta scelta con cura la razza è d’obbligo puntare l’attenzione sul soggetto, in questo caso il consiglio è di affidarsi innanzitutto ad allevamenti seri ed affermati, evitare le cucciolate fatte in casa in maniera improvvisata. Un allevatore serio avrà dei soggetti selezionati con cura, equilibrati e saprà indirizzarvi verso il cucciolo più indicato per le vostre esigenze. Non fermatevi al primo allevatore che trovate, visitate più allevamenti, guardate come vengono tenuti i cani, la pulizia degli ambienti, gli spazi a loro destinati.

Chiedete sempre il pedigree, è un diritto del compratore, per legge non è possibile vendere cani di razza senza fornire con il cane il pedigree, diffidate da chi vi propone sconti assurdi se rinunciate al pedigree, probabilmente vi sta truffando.

Fatevi mostrare sempre i genitori, sono un indicatore importante di come potrebbe essere il cucciolo una volta adulto, sia fisicamente che caratterialmente.

Diffidate da chi vuole vendere i cuccioli prima dei 60 giorni, la legge lo vieta e probabilmente ve li propone perchè c’è qualcosa sotto.

Se siete alle prime esperienze chiedete ad un professionista del settore educativo di accompagnarvi e fare dei test comportamentali sui piccoli, sicuramente il suo occhio esperto potrà darvi delle dritte importanti sul soggetto da scegliere.

Anche se doveste decidere di adottare un cane dal canile è importante valutare attentamente il cane, in questo caso parlate con il rappresentante del rescue o del canile che saprà darvi le giuste considerazioni su ogni cane e all’occorrenza fatevi sempre consigliare da un professionista cinofilo che valuterà proprietari e soggetti al fine di trovare la combinazione più idonea per entrambi.

Una volta a casa la gestione del nuovo arrivato è estremamente importante, la giusta comunicazione verbale e non permette di crescere il piccolo con delle regole che risulteranno assai importanti per tutta la sua vita.

Se si è alla prima esperienza rivolgersi ad un educatore cinofilo è un grosso aiuto, vi consiglierà la maniera corretta di interfacciarsi con il cane e vi insegnerà con cura a tenere sotto controllo il vostro amico in tutte le situazioni. Ricordiamoci che avere il proprio animale sotto controllo può salvare la vita a lui ed evitare moltissimi guai ai proprietari e a chi lo circonda.

Monitorate sempre con cura lo stato di salute del cane, a volte alcune reazioni pericolose potrebbero nascere da disturbi fisici che pongono il soggetto in situazione di stress.

Questi piccoli accorgimenti potranno esservi d’aiuto nella scelta di un cane che sarà il vostro compagno per parecchi anni e proprio per questo motivo è giusto che la scelta venga fatta con cura perchè la convivenza possa essere la più serena e felice possibile per proprietari e cani.

In bocca.. al cane!