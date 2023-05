Gruppo Les, Rosa Pelissero rieletta presidente

(Adnkronos) –

Rielette le nuove cariche del Consiglio direttivo del Gruppo Les italiano, l’organizzazione di volontariato di supporto per persone affette da lupus eritematoso sistemico (Les). Rosa Pelissero – riporta una nota – viene riconfermata presidente, con un secondo mandato triennale che la vedrà in carica fino al 2026. “Gli anni della pandemia – afferma Pelissero – sono stati faticosi per tutti, in particolare per noi pazienti che tante volte ci siamo visti chiusi gli ambulatori. Portare avanti la nostra missione, che comprende anche il sensibilizzare i cittadini su una malattia ancora poco conosciuta come il Lupus eritematoso sistemico affinché la diagnosi sia sempre più precoce è stata una sfida, che a oggi possiamo dire di avere vinto, grazie alla nostra attività di comunicazione social che ha dato speranza e risposte alle persone che ci hanno seguito”.

Riguardo gli impegni futuri che il Gruppo Les porterà avanti, Pelissero non ha dubbi: “Il lupus è una malattia complessa, multisfaccettata, che può presentarsi già in età pediatrica – sottolinea – È ancora piena di tante incognite da sciogliere: richiede tanto sostegno, su tutti i fronti. Ci impegneremo quindi nel finanziare la ricerca, che sta dando ottimi frutti, anche sul fronte delle novità terapeutiche per la nostra malattia, e le nostre dieci Lupus Clinic presenti sul territorio nazionale, e il nostro ambulatorio di transizione dall’età pediatrica all’età adulta presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma”. Ma non solo, “il nostro obiettivo – continua Pelissero – è anche quello di sostenere la formazione dei giovani medici. Grazie ai contributi non condizionati delle aziende farmaceutiche, poi, abbiamo messo in piedi servizi di ascolto in più per i pazienti, oltre al nostro numero verde, 800 227978, attivo dal lunedì al venerdì, a cui rispondono i nostri volontari. Il nostro impegno per sostenere i pazienti c’è, e continuerà a esserci, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni ancora insoddisfatti. E per fare questo, avremo bisogno di interfacciarci anche con le Istituzioni”.

Tra i membri del direttivo – conclude la nota – vengono rieletti

Mercedes Callori (vicepresidente), Letizia Ditaranto (segretario), Lucia Di Bernardo, Tatjana Giuliano, Roberta Brusadelli, Cesira Loi, già in carica nel precedente direttivo, a cui si aggiungono Lucia Coppola e Andrea Montella. Tra i consiglieri scientifici riconfermati gli immunologi Lorenzo Emmi e Tiziana Bertero, ed entra il pediatra Davide Montin.