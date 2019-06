GTA 6, cosa sappiamo finora del nuovo capito targato Rockstar

L’attesa è spasmodica e coinvolge tutti gli appassionati che da mesi ormai si fanno sempre la stessa domanda: “Quando uscirà GTA 6?”. La risposta latita per via della mancanza di comunicati ufficiali e sulla finestra di lancio del nuovo lavoro targato Rockstar Games si può fare affidamento solo su indiscrezioni e rumors. Alcuni di questi sono stati avanzati dall’insider Tex2, che sul proprio profilo Twitter ha scommesso che il prossimo Grand Theft Auto uscirà verso il 2021/2022 solo sulle console di nuova generazione. Il vero dilemma è infatti questo: se GTA 6 uscirà cross gen anche su PS4, XBox One e eventualmente anche per PC o solamente per PS5 e Scarlet.

Al momento è difficile ipotizzarlo, ma le strategie di mercato di Rockstar sembrano dirigersi sempre di più verso la componente online di GTA5, ancora vivissima e di conseguenza supportata quotidianamente. Senza dimenticare il multiplayer di Red Dead Redemption 2, che ancora deve uscire dalla sua fase Beta. Insomma Rockstar non vorrebbe di certo perdere gli introiti derivanti dall’online dell’ultimo capitolo di GTA, ma sembra comunque difficile che possa non fare affidamento sulla solidissima base costruita su pS4 e Xbox One per rilasciare il suo nuovo prodotto.

GTA 6, il protagonista un trafficante di droga?

E se al momento è difficile ipotizzare una probabile finestra di lancio del gioco, è ancora più complicato ottenere dettagli sul gioco, ancora avvolto da un alone di mistero che Rockstar dissiperà solo in prossimità dell’uscita del nuovo capitolo di GTA.

Un ex dipendente dell’azienda americana ha però fatto trapelare alcune notizie, da prendere con le pinze, secondo le quali il prossimo Grand Theft Auto sarà ambientato a Liberty City e a Vice City, le due città che hanno fatto da sfondo a san Andreas e a GTA 3. Inoltre lo stesso ex dipendente Rockstar ha svelato che il protagonista di GTA 6 potrebbe essere un grosso narcotrafficante desideroso di farsi strada nel mondo del crimine.