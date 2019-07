GTA 6: uscita, trama e nuovi dettagli. Tutte le novità

Dopo anni di silenzio qualcosa intorno a GTA 6 inizia a muoversi. Per ora sono solo voci, o per meglio dire leak, ma la fonte sembra essere affidabile anche se per il momento è meglio prendere tutto con le pinze. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto potrebbe essere ambientato negli anni ‘70/’80 e potrebbe prendere ispirazione dalla serie TV Narcos.

Il protagonista infatti sarebbe un corriere della droga partito da Vice City (una delle città giocabili) e destinato a farsi strada nel mondo del crimine. Il gioco sarà ambientato non solo a Vice City, ma anche in una parte di Liberty City e in una città fittizia che sorge vicino Rio de Janeiro. Il leak in questione svela inoltre tanti altri particolari sul gioco targato Rockstar, in lavorazione dal 2012.

I sette anni di lavorazione non sono stati continuativi vista la pausa presa dal team per lavorare su Red Dead Redemption 2, e potrebbero portare all’uscita del gioco esclusivamente per console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Scarlett. Secondo queste voci i fan della saga dovranno aspettare almeno un altro quindi per poter testare il nuovo GTA.

GTA 6: clima, gameplay e meteo: le novità

Capitolo gameplay: secondo il leak che ha scoperchiato il vaso di pandora legato al lavoro di Rockstar, il realismo all’interno del prossimo capito di GTA sarà meno presente rispetto a quello visto in Red Dead Redemption 2, da cui riprende però diverse meccaniche. Chi infatti ha trovato positiva l’esperienza con il cavallo di Arthur ritroverà grosso modo lo stesso feeling con le vetture di GTA.

Una volta scelta la propria auto, infatti, sarà possibile curarla in maniera realistica e potremo portare all’interno di essa l’equipaggiamento utile alle nostre missioni. I giubbetti antiproiettili ad esempio saranno visibili una volta indossati, e non più una mera opzione di gampelay. Una parte del gioco inoltre sarà impiegata all’interno di un grosso carcere e sarà presente un meteo variale come visto anche nel seguito di Red Dead Redemption.

Molto alte le aspettative circa la colonna sonora che potrà prendere a piene mani dall’infinita libreria dei decenni ‘70 e ‘80, che affronteremo nella nostra avventura toccando con mano i cambiamenti del passare degli anni. Muteranno palazzi e vetture per rendere tutto più realistico. Insomma, la carne al fuoco è tantissima, le voci in questione non sono ancora state smentite e quindi non resta a altro da capire se quanto detto sarà effettivamente realtà.