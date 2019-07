Guadagnare con i videogiochi è possibile: ecco come

Guadagnare divertendosi seduti comodamente sul proprio divano mentre si gioca al proprio videogame preferito: a chi non piacerebbe? Fino a poco tempo fa sembrava impossibile, oggi è realtà. Guadagnare soldi con i videogiochi si può fare, basta sapersi guardare intorno. I modi sono diversi: c’è chi guadagna giocando e registrando le proprie sessioni per poi pubblicarle su diverse piattaforme come YouTube o Twich, c’è invece chi decide di intraprendere la strada degli eSports, nuovo orizzonte del panorama videoludico che permette di vincere montepremi milionari.

Ci sono però altre strade da poter percorrere per guadagnare con i videogiochi, registrandosi ad esempio a siti specializzati che permettono di guadagnare vincendo sfide relative a videogame specifici (il servizio Club Player One è il punto di riferimento in questo caso). È inoltre possibile guadagnare con i videogame scrivendo guide o scambiando oggetti virtuali con valuta reale. Scopriamo nel dettaglio i vai modi per poter guadagnare.

Diventare streamer o youtuber

Questo è forse il modo più noto per guadagnare con i videogiochi, ovvero registrare le proprie sessioni di gioco per poi pubblicarle su Youtube o servizi si streaming come Twitch. Orami sono molte le persone che attraverso i loro video sono riuscite a farsi un nome riuscendo a collezionare anche milioni di visualizzazioni con le loro performance. Va da sé che le compagnie pubblicitarie siano attirate da un numero così elevato di potenziali acquirenti, ed è proprio questa la maggiore fonte di guadagno di Youtuber e streamer famosi.

La piattaforma Twitch paga invece direttamente i propri ‘soci’, a patto che abbiano un buon numero di seguaci e che sappiano creare contenuti divertenti e innovativi. Proprio l’alto numero di persone che tenta di intraprendere questa strada rende però complicato riuscire ad emergere: per questo per sfondare c’è bisogno di passione, costanza e soprattutto tanta fantasia.

Vinci le sfide e guadagna: l’esempio di Club Player One

Ci sono anche modi più immediati di guadagnare soldi reali giocando ai videogame, l’esempio è il servizio offerto da Club Player One. Il sito in questione (www.clubplayerone.com), permette infatti di vincere premi e giftcard utilizzabili per fare acquisti su diverse piattaforme come Amazon, Google Play, Apple Store, Steam, Playstation Store, Netflix, Microsoft Store e molti altri. Queste giftcard possono essere utilizzate come veri e propri soldi e si ottengono vincendo le sfide proposte dallo staff che variano quotidianamente e interessano diversi videogiochi.

Centinaia di sfide proposte, basta sceglierne una e cercare di vincerla, poi non resta altro che riscattare il proprio premio in denaro. Da FIFA a Fortnite passando per Dragon Ball e Call of Duty, sono moltissimi i videogame interessanti, ce n’è per tutti i gusti. Se cercate quindi un modo per coniugare la vostra passione per i videogiochi e una possibile rendita a costo di vincere sfide Club Player One è il servizio che fa per voi. Scegli il tuo videogioco preferito sul tuo dispositivo preferito e raggiungi l’obiettivo della sfida. Basta poi semplicemente scattare una foto alla tua tv, pc o screenshot per mostrare il raggiungimento dell’obiettivo, e il gioco è fatto. Una volta caricata la foto lo staff verifica e convalida la vittoria della sfida, e si occupa di trasferire i punti utili a riscattare il premio direttamente sull’account. Davvero un modo semplice, pratico e veloce di guadagnare giocando ai videogiochi.

eSports e altri modi per guadagnare giocando

Se prima gli eSports sembravano un fenomeno circoscritto al solo territorio asiatico ormai sono un mondo in completa espansione. Anche in Italia infatti gli eSports si stanno diffondendo rapidamente diventando una realtà in grado di creare nuovi posti di lavoro tra player, professionisti della comunicazione e imprenditori digitali.

Gli eSports non sono altro che videogiochi elettronici competitivi che addirittura il Comitato Olimpico sta pensando di rendere disciplina Olimpica. Si può diventare giocatori professionisti di FIFA o PES , di Fortnite o Moto Gp , di giochi di combattimento e tanti altri tipi di videogame. Per riuscire a sfondare in questo mondo c’è bisogno di talento, dedizione e tanto allenamento. Per arrivare in vetta c’è chi si è allenato anche 4 o 5 ore al giorno per diventare il migliore.

Quelli appena elencati sono i modi più noti per guadagnare videogiocando ma ci sono anche altre strade. È possibile infatti, in alcuni casi, scambiare oggetti virtuali guadagnati in game con soldi reali. È l’esempio di diversi MMORPG che richiedono moltissimo tempo per ottenere gli oggetti migliori per rendere il proprio personaggio sempre più competitivo. Chi non ha tutto questo tempo può comunque acquistare con soldi reali questi oggetti attraverso siti specifici.

Un altro modo per guadagnare con i videogiochi è scrivere guide relative a diversi tipi di videogame. Per farlo è necessaria conoscenza approfondita della materia che possa permettere all’autore della guida di segnalare trucchi e segreti del videogioco in questione. Insomma, i modi per guadagnare giocando non mancano, ora sta a voi scegliere la strada che più vi piace.