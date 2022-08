Guardia Sanframondi (Bn): Domani la seconda giornata della rassegna enogastronomica Vinalia

A Vinalia, l’effervescente appuntamento enogastronomico, in programma a Guardia Sanframondi nel Sannio beneventano fino al 10 agosto, non si partecipa solo per degustare vini, che pur restano l’elemento di punta. Alla rassegna guardiese, tornata alle “caratteristiche” di qualche anno fa e dalla parola chiave Conforto, spiccano diverse iniziative di prim’ordine.

Parte domani dalle ore 17 alle 19 nei giardini del castello medievale, infatti, con Vinalia Kids (nella foto), il primo momento dedicato ai bambini con “Cioccolato…la mia passione”, per conoscere meglio la parola dolcezza con un laboratorio a cura di Amnesia Vineria Cioccolateria.

Interessante e imperdibile il “Vigneti wine tour”, un percorso esperenziale di novanta minuti attraverso i filari per meglio comprendere la straordinaria e magica avventura che porta al vino. Arrivo e partenza dalle ore 18 (unica corsa) dalla Guardiense, prenotazioni al 345 0457090.

Sempre allo stesso numero telefonico ci si può prenotare a “andar per cantine”, un’altra appassionante proposta che invoglia gli enoturisti a visitare alcune cantine recandosi presso le strutture aziendali di: La Guardiense, Cantina del Taburno, Cantina Pirata, Cantina Morone e dell’Azienda agricola Scompiglio.

Si consiglia di organizzarsi in piccoli gruppi e prenotare direttamente sul sito internet www.vinalia.it.

Alle ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena, invece, toccherà al critico letterario Giuseppe Colangelo con un Recitativo dal titolo “Un grande centenario – dedicato a Meneghello 1922-2007, Fenoglio – 1922-1963 e Pasolini 1922-1975”, da non perdere assolutamente.

Sempre nella serata di domani, nel castello medievale, secondo show cooking di illimitata di eccellenza con lo chef stellato Antonio Pisaniello che proporrà: Antipasto: Uovo e pomodoro ricordi di una frittata stile contemporaneo (in abbinamento lo spumante Anima lavica de La Guardiense); Primo: Trofiette di semola con zucchine, basilico e podolico (in abbinamento al Fiano della Cantina Morone); Secondo: Capocollo di maiale con melanzane, mosto cotto e finocchietto (in abbinamento alla Camaiola di Colle di Siduri); Dessert: Mousse di ricotta al cacao con lampone e frutti rossi (in abbinamento al Passito Laureto de La Guardiense). Per prenotarsi chiamare al 327 2297948.

Nella magica atmosfera del “cuore” antico, vi aspetta poi un irrinunciabile e coinvolgente percorso di arte e immagine perché il fil rouge di Vinalia e VinArte è: promuovere il vino come opera d’arte e adoperare l’arte come mezzo per comunicare il vino. Notevoli le opere di pittura, scultura e fotografia magistralmente esposte e importanti gli autori chiamati da Giuseppe Leone, Direttore di VinArte, giunta quest’anno alla XII edizione.

Per quanti invece desiderano ammirare il suggestivo panorama che dal castello domina tutta la valle telesina, ci si può affidare ai ragazzi del Wine-bar Fabulae Experience, con degustazioni di cocktail a base di vini e spumanti.

Due, infine, gli appuntamenti musicali. In Via Fabio Golino, toccherà al gruppo VLB Trio: Luciano Carrieri (chitarra), Luca Di Murzio (basso) e Alberto Romano (batteria); mentre, in Piazza Mercato spazio a Dj set Funky President (Jacopo Falato) e Niky Pacelli.

Altre informazioni sul sito www.vinalia.it

Max