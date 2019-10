Guardiacoste greca investe gommone: muore bimbo siriano di 3 anni

Non c’è niente da fare, la fortissima ‘attitudine’ alla disgrazia sembra purtroppo essere parte integrante del destino che accomuna l’esercito di disperati che affollano barcacce e gommoni in fuga dalla Libia.

Basti pensare a quanto è accaduto stanotte in Grecia, nel tratto marino prospiciente l’isola di Kos. Come ha riferito l’agenzia di stampa ellenica ‘Amna’, un natante della locale Guardia Costiera in sevizio di pattugliamento, ironia della sorte, è andata a sbattere contro un gommone alla deriva, con a bordo 34 profughi siriani. Nell’impatto diverse persone sono finite in acqua e, completato l’immediata operazione di ripescaggio, all’appello mancavano purtroppo un 26enne ed un bimbo di appena 3 anni.

Come ha riferito l’agenzia di stampa i soccorsi sono stati immediati e tempestivi, e sarebbero stati affiancati dai volontari della Frontex e di diverse imbarcazioni private. All’origine dello scontro la mancanza di luci di segnalazioni del gommone, come comparso improvvisamente sulla rotta dello scafo militare…

Max