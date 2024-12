Guardiani delle Foreste, sabato 14 dicembre l’evento ad Albano Laziale

Dall’Amazzonia ai Castelli Romani: una rete globale per difendere le foreste del Pianeta e proteggere chi le custodisce. Il 14 dicembre l’incontro con gli attivisti, la cena solidale e il concerto dei Vegan Plugged: come partecipare.

Un progetto unico, nato ai Castelli Romani grazie all’iniziativa di Roberto Salustri, ecologo e direttore dell’Ecoistituto RESEDA Onlus, si pone l’obiettivo di unire le voci degli attivisti che, in tutto il mondo, proteggono le foreste ei loro abitanti. Dopo decenni di impegno per l’ambiente e l’ecologia, Salustri ha collaborato con i popoli originari di Colombia, Amazzonia, Senegal e Repubblica Democratica del Congo, creando una rete internazionale che porta la loro voce fino alle istituzioni italiane, europee e globali. Salustri, noto anche per il suo ruolo nella tutela dei boschi e del territorio dei Castelli Romani, ha voluto ampliare questa lotta a livello globale.

Tra i membri della rete spicca anche il contributo del professore Massimo Di Felice, sociologo di fama internazionale e docente presso l’Universidade de São Paulo in Brasile, originario dei Castelli Romani. Di Felice lavora da anni con le comunità indigene dell’Amazzonia, supportandone le battaglie sociali e ambientali per preservare l’equilibrio tra uomo e natura.

La rete dei Guardiani delle Foreste nasce in risposta alla continua devastazione delle foreste, minacciate da aziende che sfruttano il territorio per l’estrazione di risorse, legname pregiato e altre attività industriali. Comunità come quelle degli Embera, Pigmei e Awa si oppongono pacificamente a queste invasioni, spesso subendo violenze. Oltre 400 attivisti ambientali vengono uccisi ogni anno da milizie e mercenari. Questa rete si impegna a proteggerli e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui loro sacrifici.

Da settembre, i Guardiani delle Foreste hanno portato in Europa alcuni rappresentanti dei popoli originari (come ad esempio Gabriel Marrugo), permettendo loro di incontrare parlamentari italiani, europei e rappresentanti dell’ONU.

Sabato 14 dicembre ad Albano Laziale, sarà possibile conoscere questa rete di solidarietà e attivismo durante un evento organizzato presso “Radici” (Vicolo del Macello). Alle ore 18, si terrà un incontro con i Guardiani delle Foreste, seguito da una cena di beneficenza per sostenere le comunità indigene. La serata si concluderà con un concerto dei Vegan Plugged, un gruppo antispecista con la cantante Anna Zilli e il chitarrista Fabio Marcone.

Per partecipare, l’incontro è a numero chiuso, è necessario prenotarsi telefonando al 389 5921432.

Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a questa serata di cultura, solidarietà e azione, per conoscere e sostenere chi si batte ogni giorno per difendere ciò che sostiene la vita sul nostro Pianeta.

