Guerra in Ucraina, oltre mille profughi accolti in provincia di Latina

1.100 profughi ucraini accolti in provincia di Latina. L’onda lunga della drammatica guerra ha spinto tantissime persone a fuggire dalla propria casa trovando riparo in terra pontina. 1.118 per la precisione, le persone che hanno ottenuto supporto in provincia, perlopiù presso abitazioni di connazionali. L’ultimo dato della Prefettura relativo ai numeri dell’accoglienza indica l’area di Latina come ai primi posti della classifica della solidarietà, anche grazie alla disponibilità di famiglie pontine.

A livello nazionale sono oltre 83 mila gli ucraini entrati in Italia dal 24 febbraio, quasi 2mila al giorno. Oltre la metà donne, il 10,3% uomini e il 38% minori.

Stando al ministero dell’interno, le città più attive sono Milano, Roma, Napoli e Bologna. Ad ampio raggio, sono più di 100mila persone escono ogni giorno dall’Ucraina per rifugiarsi nei paesi confinanti. Poichè lo spazio aereo ucraino è chiuso da settimane, il percorso obbligato è quello via terra. Grazie a una norma pensata per i conflitti nell’ex Jugoslavia, i profughi possono muoversi liberamente nell’Unione europea.

In Italia, i profughi arrivano perlopiù tramite la frontiera con la Slovenia, i valichi ferroviari in Friuli o prendendo aerei da paesi come Polonia, Romania e Ungheria. L’impegno di tutti, in quest’emergenza sociale, è vitale. E nella Regione Lazio, in tanti hanno risposto presente.