Guerra Ucraina, diplomatici Russia fuori da Parlamento Europeo

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, a partire da oggi il personale diplomatico e governativo di Russia e Bielorussia non potrà più accedere alle sedi del Parlamento Europeo. Lo annuncia la presidente Roberta Metsola, che aveva annunciato questa misura in occasione della plenaria straordinaria di Bruxelles, convocata subito dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Non c’è posto nella casa della democrazia per coloro che vogliono distruggere l’ordine democratico”, spiega Metsola via social.