Guerra Ucraina, Draghi: “Non alimentare scontro Occidente-Russia”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, “non alimentare lo scontro Occidente-Russia”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles che “si aprirà con l’incontro con il presidente Usa Biden”. Anche nelle sedi dei “vertici Nato e G7 la comunità euroatlantica intende ribadire unità e determinazione nel sostegno all’Ucraina e in un impegno comune per tutelare la pace, la sicurezza e la democrazia”, ha detto ancora Draghi per il quale non va alimentato lo scontro Occidente-Russia.

Poi l’invito alla Cina a partecipare ” allo sforzo di pace” e ad astenersi “da un supporto a Mosca”, mentre l’Italia continua a lavorare “con determinazione per cessazione ostilità”.