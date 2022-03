Guerra Ucraina, messaggio Anonymous a russi: “Rovesciate Putin”

(Adnkronos) – Il gruppo hacker internazionale Anonymous ha lanciato un appello ai russi perché rovescino il regime di Vladimir Putin, mettendo così fine alla guerra in Ucraina. “Il modo più pacifico per mettere fine al conflitto è che il popolo russo si sollevi contro Putin”, dichiara un uomo con il volto nascosto dalla maschera di Guy Fawkes, il simbolo di Anonymous, in un video messaggio in russo diffuso dall’account Twitter del gruppo.

“Siete intrappolati dietro una cortina di ferro di propaganda, con il vostro governo che tenta di escludervi dal discorso internazionale, spaventato da quello che potreste scoprire – afferma l’uomo, secondo la traduzione riportata dal Guardian – il regime di Vladimir Putin sta compiendo crimini di guerra con la sua recente invasione dell’Ucraina, che ha causato una massiccia crisi di rifugiati e innumerevoli morti”.

“Siete stati messi in una situazione terribile – continua l’appello – ma l’unica opzione che avete per impedire l’imminente collasso economico e una potenziale guerra mondiale è di agire per resistere alla guerra e al regime di Putin. Putin sta sacrificando la popolazione russa. A questo punto il modo più pacifico di uscire da questo conflitto è che il popolo russo si sollevi contro Putin e lo rimuova dal potere”.