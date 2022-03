Guerra Ucraina, Russia: “Allarmante Biden su Putin”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il Cremlino definisce “allarmanti” le parole di Joe Biden sul cambio di regime in Russia e su Vladimir Putin. “Questa è un’affermazione certamente allarmante – ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov – Continueremo a monitorare da vicino le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, le registriamo attentamente e continueremo a farlo”.

Quanto alla possibilità di un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ha affermato che “non ci sono progressi” in tal senso.

Mentre sulla decisione di Ucraina e Russia di incontrarsi di persona per un nuovo round di colloqui, ha sottolineato Peskov, è di per sé importante. “Oggi le delegazioni si recheranno in Turchia – ha spiegato ai giornalisti – Il fatto stesso che si sia deciso di proseguire i negoziati in un formato in presenza è certamente importante. Ma per ora, rispettiamo ancora la politica di non divulgare qualsiasi dettaglio relativo ai negoziati. Crediamo che questo possa solo danneggiare il processo negoziale”, ha aggiunto.