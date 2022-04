Guerra Ucraina-Russia, continua la #terzaguerramondiale dei social

(Adnkronos) – All’indomani della minaccia di Vladimir Putin sulla risposta “immediata” ai Paesi che interferiranno nella guerra tra Ucraina e Russia, fra timori e polemiche su Twitter va di nuovo in scena la Terza Guerra Mondiale social. Una guerra che si combatte ormai da tempo a colpi di trend, tweet, accuse al governo italiano e ai governi europei, insulti e dove a scontrarsi sono quanti sostengono le ragioni del pacifismo e chi, invece, non vede alternative all’invio di armi a Kiev finché Mosca non sarà sconfitta. Contenitore di opinioni, paure e risse virtuali è sempre l’hashtag #terzaguerramondiale, oggi ancora una volta ai primi posti delle tendenze di Twitter.

“Soffiare sul fuoco di una #terzaguerramondiale è la cosa più stupida, demenziale, scellerata che l’umanità possa fare. Ah, ma continuate pure con le vostre bandierine e slogan facili ad inveire contro i pacifisti. Immagino vi sentiate molto intelligenti”, si sfogano gli utenti, che puntualizzano: “#terzaguerramondiale no #primaguerramondialesocial. Tutti impegnati a far passare l’#Ucraina da colpevole per essere stata invasa. Manca poco che debba chiedere scusa alla #Russia e a #Putin”.



E ancora: “Hanno appena festeggiato #25Aprile che chiudeva anni di #guerra devastazioni e massacri, ma vanno in tv a parlare di #terzaguerramondiale come se fosse la gita fuori porta. Volete morire per #Ucraina️ o #Russia? Accomodatevi ma #nonnelmionome”, scrivono, condannando “la facilità e la spensieratezza di chi parla di #terzaguerramondiale. Dove finiremo? Finiremo”, sottolineano rassegnati.

“Effettivamente fare una fine da topi per colpa di un vecchio agente kgb fuori di testa non è il massimo…”, ragionano, con un pensiero a Kruscev e Kennedy che “evitarono la terza Guerra mondiale trattando con un accordo segreto che prevedeva di non mettere missili russi a Cuba e USA in Turchia. Oggi -paragonano – la mediocrità della classe politica ha come conseguenza la Guerra”. Ma per alcuni la guerra in Europa e all’Europa è già iniziata: “Nel caso vi fosse sfuggito – notano – siamo già in una #terzaguerramondiale, una guerra moderna che prende il nome di guerra per procura”.



Nei tanti commenti racchiusi nell’hashtag, c’è spazio oltre all’amarezza anche per un po’ di speranza. Se c’è infatti chi sottolinea come il mondo sia sfuggito “alla #pandemia e uccisi dalla #terzaguerramondiale…Sembra quasi Final Destination”, una utente spera che “un giorno ci sveglieremo da #twitter e realizzeremo che era tutto un brutto sogno…”.