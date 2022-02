Guerra Ucraina-Russia, “convoglio per evacuare italiani da Kiev”

(Adnkronos) –

Guerra Ucraina-Russia, l’ambasciata italiana a Kiev avrebbe organizzato un convoglio di auto civili per evacuare i nostri connazionali dalla capitale ucraina. Lo riferiscono fonti italiane in Ucraina ad Adnkronos, spiegando che ”nelle prossime ore” dovrebbe partire ”una colonna di auto civili dalla sede dell’ambasciata di Roma a Kiev”. L’appuntamento è stato dato per mezzogiorno ora locale, le 11 in Italia. L’organizzazione dell’evacuazione segue ”il via libera concesso dai russi a uscire da Kiev”.

L’ambasciata italiana, spiegano le fonti, avrebbe organizzato una chat ad hoc con gli italiani iscritti all’Aire e residenti a Kiev. Inoltre, aggiungono le fonti, la sede diplomatica avrebbe organizzato ”una rete di referenti nelle diverse zone di Kiev” in modo da diffondere le informazioni nel modo più capillare possibile. ”In questi giorni è a loro che si doveva fare riferimento, alcuni sono dipendenti e alcuni volontari”, ha aggiunto la fonte.

Alla buona notizia dell’evacuazione segue un ”oscuro presagio” da parte della comunità italiana in Ucraina, ovvero che ”se l’incontro di oggi” a Gomel con la delegazione ucraina ”dovesse andare male, i russi andranno giù con la mano pesante a Kiev”.