Guerra Ucraina-Russia, De Zerbi è in Ungheria

(Adnkronos) – Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, e il suo staff hanno lasciato l’Ucraina e si trovano ora in Ungheria da cui faranno rientro in Italia. A confermarlo all’Adnkronos è Carlo Nicolini, dirigente della squadra ucraina: “Siamo partiti ieri alle 12 e abbiamo passato la dogana ungherese questa mattina verso le 9, ora siamo in viaggio verso Budapest”.

Prima di lasciare Kiev, De Zerbi si è assicurato di aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani. Poi assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Nicolini, è partito in treno da Kiev verso Leopoli, per poi raggiungere l’Ungheria.