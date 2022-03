Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Negoziati potrebbero durare più settimane”

(Adnkronos) – I colloqui di pace tra l’Ucraina e la Russia ”potrebbero durare diverse settimane”. Lo ha dichiarato il capo negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, affermando che le posizioni di Mosca sono diventate più ”adeguate”. Allo stesso tempo, però, i negoziati su questioni chiave come le garanzie per la sicurezza, il ritiro delle truppe russe e il cessate il fuoco ”potrebbero necessitare di più tempo”.

Intanto, la ministra degli Esteri britannica Liz Truss teme che i colloqui di pace tra Mosca e Kiev altro non siano che un diversivo per consentire alla Russia di riorganizzare le forze e sferrare un’ulteriore offensiva militare in Ucraina. Secondo Truss, intervistata dal Times, spetta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky decidere quale approccio tenere nei colloqui di pace, che però, avverte, potrebbero essere sfruttati da Mosca come “cortina fumogena”.