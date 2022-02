Guerra Ucraina-Russia, “Mosca può partecipare a Eurovision”

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina? La Russia potrà partecipare comunque all’Eurovision Song Contest di quest’anno nonostante abbia lanciato un assalto militare al Paese. E’ questa, come riportato dalla Bbc nel tardo pomeriggio di ieri, la decisione presa al momento dagli organizzatori del festival musicale internazionale (i membri dell’Ebu, European Broadcasting Union, ovvero dei servizi pubblici europei, ndr) che, rispondendo alla richiesta della tv di Stato dell’Ucraina di squalificare la Russia dalla competizione, hanno evidenziato come l’Eurovision sia un “evento culturale non politico”, facendo presente che stanno pianificando di dare il loro benvenuto sia agli artisti dell’Ucraina che della Russia. L’evento si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio. Mancano, quindi, più di due mesi e a fronte di questo lasso di tempo gli organizzatori dell’Ebu assicurano: “Naturalmente continueremo a monitorare da vicino la situazione”. Proprio a Kiev, capitale dell’Ucraina, si è tenuta una delle recenti edizioni dell’Eurovision Song Contest, quella del 2017 quando la Russia decise infine di ritirarsi, l’Italia partecipò con Francesco Gabbani (vincitore del Festival di Sanremo con il suo ‘Occidentali’s Karma’) e vinse il Portogallo.