Guerra Ucraina-Russia, Salvini in volo per Polonia

(Adnkronos) – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, a quanto apprende l’Adnkronos è in volo per Varsavia. Domani è atteso al confine tra Polonia e Ucraina.

In queste ore è al via una missione parlamentare italiana a Varsavia. Il deputato della Lega Paolo Grimoldi, il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia e il deputato M5S Niccolò Invidia sono in partenza in queste ore verso la capitale polacca. La missione prevede incontri a Varsavia tra Grimoldi, presidente della delegazione italiana dell’Osce, e la presidente della delegazione ucraina Mykyta Poturayev.

Domani Grimoldi sarà invece al confine con l’Ucraina. “Andremo lì per ringraziare i polacchi per quanto stanno facendo, hanno già accolto quasi un milione di profughi dall’Ucraina – dice all’AdnKronos il leghista – . Per anni Polonia e Ungheria sono state criticate, ma la verità è che hanno detto no ai flussi clandestini, oggi sono in prima linea per l’accoglienza umanitaria”. “Qualcuno – sottolinea – dovrebbe chieder scusa a questi due paesi”.