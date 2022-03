Guerra Ucraina, Zelensky: “Su Donbass e Crimea si può trovare compromesso”

(Adnkronos) – “Possiamo discutere e si può trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Abc’, è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in merito alla Crimea e alla Repubbliche separatiste del Donbass. L’Ucraina, spiega, “è pronta al dialogo ma non alla capitolazione”.

La domanda chiave, sottolinea Zelensky, “è come vivranno le persone in questi territori, chi vuole far parte dell’Ucraina”. Quello che è importante, aggiunge, “è che Putin inizi a parlare, inizi un dialogo, invece di vivere in una bolla di informazione senza ossigeno. Penso che sia lì che si trova”.