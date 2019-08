Guida per disinstallare un programma su Mac

Sempre più spesso tante applicazioni o programmi sui nostri dispositivi finiscono per essere messi da parte, tra i diversi, per via del non utilizzo.

Finiscono, altresì, per occupare spazio inutile e, il più delle volte, siamo tentati dal cancellarli. Ma come si fa? Quali procedure occorre seguire? Cosa occorre fare, in pratica, per cancellare o disinstallare un programma, in particolar modo su Mac?

Ecco come si fa a disinstallare un programma su Mac

La scelta di affrontare l’argomentazione su Mac nasce dal fatto che la popolarità e la semplicità di questo ambito tecnologico spesso viene trascurata nell’immaginario collettivo, laddove molte persone si nascondono pensando che, in verità, la complessità della operazione specifica sia molto più spiccata di quanto non sia, invece, in realtà.

Ebbene, viceversa, disinstallare un programma su Mac è molto semplice.

Sei in difficoltà con la disinstallazione di un App sul tuo nuovo Mac? Ecco allora cosa occorre sapere.

Eliminare un’applicazione Mac è molto semplice, anche se magari per molti può sembrare il contrario.

Per farlo, esistono fondamentalmente due metodi che richiedono il computer Apple e diversi sistemi che usano applicazioni di terze parti. In particolare è favorito il sistema per disisntallare App senza programmi esterni.

Per disinstallare un programma su Mac, si va sula cartella “Applicazioni” del Mac, individuando l’icona dell’App da cancellare e trascinandola nel cestino ch si trova nella barra DOCK in basso a destra.

Nel caso in cui la barra DOCK fosse nascosta, serve appena trascinare il mouse fino al bordo inferiore dello schermo per farla scomparire. Semplice, vero?

Peraltro, una volta trascinata l’App nel cestino, cliccando il tasto destro del mouse su di esso e sulla voce “Svuota cestino” confermando si ottiene la cancellazione. Ma occhio: in questo modo si perderanno tutti i file presenti nel cestino in quel momento.

Poi, come detto, esiste anche un altro modo per disinstallare applicazioni da Mac nel caso in cui fossero state installate tramite il Mac App Store.

Per rimuovere un App installata dall’App Store, basta accedere in pratica al Launchpad del sistema operativo premendo sull’icona del razzo all’interno del tuo DOCK, e poi premendo il tasto sinistro del mouse sull’applicazione da eliminare: apparirà una “X” da premere, in alto a sinistra dell’icona, e una volta data conferma, il gioco è fatto.

Ci sono poi delle app per una dininstallazione più approfondita delle app su Mac. UNA DI QUESTE è AppCleaner.

Per iniziare ad usare AppCleaner, naturalmente il primo passaggio è quello di scaricarlo in modo ufficiale e avviare l’applicazione.

Tramite questa App è possibile, a questo punto, disinstallare un software su Mac in modo definitivo: occorre solo seguire dei passaggi semplicissimi. Quali? Eccoli.

Basta, in pratica, trascinarne l’icona nella finestra di AppCleaner, cliccare su “Rimuovi” e digitare la password del tuo account utente, qualora venisse chiesto.