Gwyneth Paltrow: il web impazzito per la candela alla sua vagina

I crismi della viralità c’erano tutti, le possibilità di un successo commerciale pure. Avrà pensato questo l’attrice Gwyneth Paltrow quando ha deciso di lanciare sul mercato un prodotto davvero folle e incredibile: la candela aromatizzata all’odore della sua vagina. Neanche il tempo di dirlo, che la preziosa candela è diventata subito introvabile: sold out in pochissime ore, l’attrice può godersi un altro “oscar” certamente singolare.

Gwynethy Paltrow: cos’è e di che cosa sa la candela all’odore della sua vagina

C’è da dire che l’attrice ultimamente fa parlare di sé (e rimpingua i suoi guadagni) più che con il cinema, grazie al suo blog Goop e le sue bizzarre idee. In realtà la candela messa sul mercato è realizzata con un mix di aromi: geranio, bergamotto agrumato, semi di ambretta e assoluti di cedro alla rosa damascena. Il nome della candela è invece dovuto ad una battuta: “This smells like my vagina“, ovvero odora come la mia vagina, uno scambio esilarante fra l’attrice e il profumiere Douglas Little.

Chiaramente il popolo del web si è scatenato, con il suo carico di doppi sensi, meme e vignette umoristiche varie. Certamente la Paltrow ha fatto un’altra volta centro: come un suo famoso film ricorda, bisogna sempre attraversare le giuste “sliding doors“.