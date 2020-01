Half-Life, la Collection è gratis su Steam fino all’uscita di Half-Life Alyx

Se non avete pazienza di attendere fino a marzo per giocare al nuovo capitolo di Half-Life, chiamato Alyx, Valve ha pensato anche a voi. Già, perché l’azienda ha pensato bene di rilasciare in modo gratuito la collection di Half-Life fino all’uscita del nuovo capitolo previsto a marzo 2020.

Non è un vero e proprio regalo però, perché la collection sarà scaricabile in modalità free to-play, per poi tornare nuovamente a pagamento una volta uscito Half-Life Alyx. Insomma un ottimo modo da parte di Valve di rinfrescare la memoria a chi ha giocato ai capitoli precedenti dando modo invece di prendere in mano la saga a chi né a digiuno.

Half-Life Alyx, il ritorno di Gordon Freeman

Dopo aver dato seguito ai rumors apparsi in rete nelle ore precedenti mettendo a disposizione la collection di Half-Life in modalità Free to-play, Valve attende in trepidante attesa di capire se il nuovo Half-Life Alyx catturerà l’attenzione degli utenti dopo il silenzio intercorso dall’uscita dell’ultimo capitolo e il nuovo in arrivo a marzo.

Non sarà un vero e proprio seguito canonico di Half-Life, ma Alyx è atteso comunque in modo spasmodico dai numerosissimi fan che la saga ha saputo collezionare nel corso degli anni. Half-Life 2 è considerato infatti uno dei migliori giochi della storia, in grado di ricreare un mondo vivo e una fisica mai vista prima in un videogioco.