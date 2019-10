Halloween 2019 a Roma: cosa fare tra feste, discoteche ed eventi per bambini

Il periodo più terrificante dell’anno incombe: Halloween è alle porte. Preparate zucche e vestiti logori, le streghe stanno arrivando. Dolcetti, scherzetti, maschere spaventose e la scaletta dei film dell’orrore preferiti. Questo è il necessario per trascorrere un Halloween con i fiocchi. Per rendere la serata del 31 ottobre ancora più magica però, si può pensare di trascorrerla in un parco divertimenti o in locale a tema.

Sì, perché Halloween 2019 a Roma è pieno di cose da fare. Se cercate qualcosa di più movimentato di una serata passata a casa tra amici e in famiglia davanti ad un film horror, la capitale vi terrorizzerà e allo stesso tempo divertirà con diverse serate previste per la notte del 31 ottobre, che quest’anno cade di giovedì. Di seguito vi mostreremo quello che c’è da fare a Roma ad halloween 2019: ce n’è per tutti i gusti.

Halloween 2019 a Roma: eventi in programma

Un po’ di musica di sottofondo, costumi spettrali e atmosfera soffusa. Questo c’è da aspettarsi da una serata a tema Halloween. E in questo Roma di certo non deluderà le aspettative. La capitale ospiterà infatti moltissime serate durante le quali sarà possibile trascorrere in allegria la notte del 31 ottobre tra musica, buona compagnia e atmosfere spettrali per festeggiare al meglio la notte delle streghe.

Halloween 2019: feste ed eventi in discoteca

Scheletri, maghi, streghe e creature mostruose: Roma è pronta ad accogliere costumi di ogni tipo nei suoi locali durante la notte di Halloween. Dalle cene a tema agli aperitivi passando alle discoteche, sono moltissime le serate offerte dalla capitale come ad esempio quella dell’EXE, con cena o apericena e poi entrata in discoteca.

L’Art Cafè ospita invece l’’Halloween party’, una festa in maschera in cui vedrete i costumi più spaventosi. E se il vostro proposito è proprio quello di passare una serata all’insegna dello spavento, la Villa dei Principi ha quello che fa per voi. La villa vittoriana ospiterà infatti una serata a tema con cena e spettacolo annesso in cui saranno presenti diversi attori che renderanno frizzante la serata. Dopo la cena sarà poi il turno della discoteca.

Gli altri locali che organizzeranno serate a tema sono il Room 26, l’Hall 26, l’Alien, il Factory, il Cluster, la Villa e il Vibe. Insomma, se cercate una serata in un locale o in una discoteca avete l’imbarazzo della scelta.

Halloween 2019 a Roma: eventi per bambini e per la famiglia

Non solo discoteca o locali alla moda però, Roma offre tante altre soluzioni per passare in allegria la serata di Halloween. Nella capitale saranno presenti infatti parchi a tema, che si coloreranno di spettrali scenografie per l’occasione. È il caso di Cinecittà World e Zoomarine, che nella serata del 31 ottobre allieteranno i loro ospiti con spettacoli, giochi, giostre e tanto divertimento.

Halloween 2019 a Cinecittà World

Zuche e pannocchhie, streghe e zombie. Un mese spettrale per trascorrere al meglio il periodo che avvicina ad Halloween, il giorno più spaventoso dell’anno. Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema, dal 5 ottobre al 3 novembre, infatti, si vestirà a tema per divertire chiunque voglia passare una giornata all’insegna del brivido e del divertimento.

Durante il soggiorno nel parco divertimenti si susseguiranno diversi spettacoli d’intrattenimento che riguarderanno ovviamente… i film dell’orrore. Potremo infatti rivivere le avventure dei protagonisti delle pellicole dell’orrore rivivendole al cinema nell’apposita postazione resa disponibile per l’occorrenza. Tra una giostra e uno spettacolo il mese di ottobre a Cinecittà World volerà in un attimo.

Halloween 2019 a Zoomarine

Non solo Cinecittà World, a Roma anche lo Zoomarine si prepara a vivere un mese all’insegna di Halloween con festa a tema, spettacoli e il ritorno di Me contro Te. Dal 28 settembre al 3 novembre il parco acquatico di Roma aprirà i battenti per una serie di eventi a tema che si dipaneranno in percorsi horror, giostre del brivido e serate a tema.

Proprio in quest’ottica è stata progettata l’horror night, durante la quale la notte del 31 ottobre si dormirà in tenda per vivere ore di brivido in compagnia della sola natura. Ci sarà inoltre una gara per decretare il vestito più bello della serata. Insomma, anche allo Zoomarine il divertimento è assicurato per trascorrere al meglio la notte di Halloween.