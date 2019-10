Halloween 2019: ecco come scambiarsi auguri su WhatsApp o SMS. Dolcetto o scherzetto ai tempi dei social

Si festeggia oggi Halloween e arriva, come sempre l’appuntamento per i festeggiamenti, gli auguri e gli scambi di dolcetto o scherzetto.

E’ Halloween, la festa ormai divenuta virale e mondiale e festeggiata per appunto, in tutti i posti della Terra. Italia Compresa.

Ma come si festeggia Halloween e che cosa è tradizione fare, dire e come comportarsi? Al di là dei festeggiamenti, dei traverstimenti e del modo di far ‘baldoria’ all’insegna dell’horror e della paura, delle streghe e del ‘buio’, ci sono proprio delle tipiche frasi che si possono usare, come da tradizione. Quali? Eccole, in particolare, riferite ai nuovi mezzi di comunicazione, in particolare ai social e a WhatsApp oppure via SMS.

Halloween 2019, 31 ottobre: ecco le migliori frasi di auguri via WhatsApp o SMS

La notte di Halloween 2019, per alcuni la notte più spaventosa dell’anno o, comunque, quella all’insegna del brivido, porterà tantissime persone nel corso delle prossime ore a inviare messaggi via WhatsApp o via SMS per scambiarsi gli auguri.

Ci sono dei codici comportamentali, frasi tipiche o cose corrette da dire per questa festa? Per tutti coloro che, poi, pubblicheranno dei post sui vari social, da Facebook, Twitter e Instagram ecco una sorte di vacemecum divertente di messaggi auguri, buono da usare con amici, parenti e conoscenti.

“Per halloween ho già preparato una maschera per te, basta sistemare un po’ i capelli e via……. fai già paura di tuo!!!!”. Rimanendo sempre sul tema della presa in giro, c’è anche questo: “Halloween è la sera dove si risvegliano i morti, quindi svegliati finchè se in tempo!”.

Per chi volesse invece concentrarsi sul gentil sesso: “Stasera vai piano con la scopa…divertiti e buon Halloween!”. E ancora: “Buon Halloween! Mi raccomando, non perdere molto tempo per la maschera… basta un’aggiustata ai capelli e via!!!”. Infine questo: “Benvenuti nel castello incantato anche il più buono verrà stregato, questa è la magia della notte e anche il più buono prenderà le botte! Buon Halloween”.

La popolare festa di Halloween 2019 inoltre impreziosirà con travestimenti da urlo, feste pubbliche e party a tema. A queste occasioni come si fa ad augurare “Buon Halloween 2019”?

La serata del 31 ottobre all’insegna dell’horror, impone di usare una qualche frase ad hoc per amici, parenti e colleghi nel corso di una qualche festa e tema in casa. Quali?

Se il classico “Dolcetto o scherzetto?” è lapalissiano, ci si può sempre fare affidamento a aforismi do frasi di un buon Halloween presi dalla letteratura. Per esempio un classico è Voltaire: “Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle”. Estremamente inquietante anche la citazione di Shakespeare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”.