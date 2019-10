Halloween 2019, le migliori frasi di auguri oggi 31 Ottobre per la festa delle ‘streghe’ e dell’horror

Si festeggia oggi Halloween e arriva, come sempre l’appuntamento per i festeggiamenti, gli auguri e gli scambi di dolcetto o scherzetto.

E’ Halloween, la festa ormai divenuta virale e mondiale e festeggiata per appunto, in tutti i posti della Terra. Italia Compresa.

Ma come si festeggia Halloween e che cosa è tradizione fare, dire e come comportarsi? Al di là dei festeggiamenti, dei traverstimenti e del modo di far ‘baldoria’ all’insegna dell’horror e della paura, delle streghe e del ‘buio’, ci sono proprio delle tipiche frasi che si possono usare, come da tradizione. Quali? Eccole

Halloween 2019, 31 ottobre: ecco le migliori frasi di auguri

Da diversi anni la festa di Halloween è diventata molto attesa e festeggiata anche in Italia. La notte di Halloween è una delle più spaventose dell’anno, ma al tempo stesso divertente quindi ecco per voi una serie di frasi e messaggi da inviare ai vostri più cari amici.

Parliamo di divertenti frasi che sapranno strappare un sorriso al vostro amico/a. Eccone una selezione per voi: “Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe… dobbiamo portarti il regalo? Auguri”.

Un’altra tipica? Eccola. “Buon Halloween! Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera… basta un’aggiustata ai capelli e via!”.

Chi invece volesse inviare un messaggio d’auguri divertente ad una vostra amica perennemente a dieta ecco la frase che fa al caso vostro: “Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… dimenticavo che sei a dieta!”. Oltre alla frasi d’auguri, in passato anche grandi autori hanno dedicato dei versi alla festa di Halloween; tra questi c’è anche William Shakespeare che scrisse: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”.