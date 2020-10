Halloween 2020: le migliori frasi e immagini da inviare su Whatsapp e facebook

Sarà un Halloween diverso da solito. Rimarrà giusto la paura, perché la voglia di festeggiare è rimandata di qualche altro mese. Eppure in molti proveranno lo stesso a immergersi nello spirito giocoso della giornata ‘più spaventosa dell’anno’. Il classico ‘dolcetto o scherzetto’ non potrà essere fatto di casa in casa.

I bambini non scorrazzeranno da un citofono all’altro per guadagnarsi i sudati dolcetti. Questo però non vuol dire che Halloween 2020 non si possa celebrare. Lo si potrà fare, semmai, in maniera diversa. E in questo caso, come spesso accade, arrivano in aiuto i social network e le app di messaggistica.

Non è detto infatti che senza vedersi di persona non si possa far prendere un bello spavento ad un amico a cui si intende fare uno scherzo. Per questo basta mandare una foto e un video particolarmente adrenalinici e d’effetto. E per iniziare al meglio la giornata di Halloween 2020 il prossimo 31 ottobre si potrebbe mandare anche qualche frase ad hoc ai propri amici.

Halloween 2020, frasi per Facebook, Whatsapp e Instagram

Di seguito alcune frasi per Halloween 2020 che si possono inviare su WhatsApp, Facebook e Instagram ai propri amici e contatti. Alcune delle quali anche molto divertenti:

Non per vantarmi ma io portavo le occhiaie molto prima che in Italia si festeggiasse Halloween.

Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità.

Tutti abbiamo diritto a un bello spavento.

Halloween avvolge la paura nell’innocenza, come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che terrore, quindi, si trasformi in una delizia…

Halloween 2020, le immagini da inviare agli amici